【時報-台北電】大陸嚴重控管未成年人沉迷網路遊戲現象而頒布禁令。連鎖反應在遊戲產業發酵，京東發佈關於禁售遊戲公告，公告中涵蓋87款遊戲，名單包含《集合啦！動物森友會》《最後生還者：第二部》《超級馬力歐製造2》等。京東表示，未經審批備案的遊戲不得在京東商城出售，對此類商品將形成常態化高壓治理。

大陸對未成年人進行防止沉迷網絡遊戲管制，限制所有網路遊戲業者僅能在每週五、週六、週日，以及法定節日與假日的晚間8點至9點間，以1小時時間長度向未成年者開放使用遊玩相關服務，其他時間均不可以任何形式提供未成年者使用網路遊戲服務內容。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)