【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數216.36點，漲1.79點；總計383家漲、303家跌、91家持平；委買4253382張、委賣2605280張；總成交值1037.12億元。

(時報資訊)

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