【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17516.92點，漲197.16點；總計646家漲、246家跌、102家持平；委買17355794張、委賣11858658張；總成交值3613.05億元。

(時報資訊)

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