（圖／麻豆農會提供）

農委會3日在麻豆召開「臺灣文旦秋飄香，跨境電商送到家」啟運記者會，副主委黃金城表示，因應全球疫情嚴峻，農委會2020年起積極輔導外銷業者與農民，透過跨境生鮮電商模式在疫情期間維持出口，2020年中秋節首次將台灣新鮮文旦柚成功宅配銷往新加坡、香港及澳門等海外市場，2021年更擴大增加日本市場，整體訂單超過2,000筆，銷售量約8公噸，較去年成長50％以上。

台南市長黃偉哲也到場表示支持，共同見證麻豆優質文旦透過跨境生鮮電商模式封櫃啟運，直送到香港消費者手中。

黃金城指出，過去幾年跨境生鮮電商外銷臺灣農產品的模式，在香港與澳門已有良好成效，例如LV級的夏雪芒果在港澳一炮而紅，而中秋佳節必吃的文旦除了2020年銷往新加坡、香港及澳門，2021年更增加日本市場。因為疫情關係，很多海外遊子無法返台與家人團圓過節，透過上網訂購，以空運方式將最新鮮的台灣文旦直送到府，從下訂到收到文旦僅需4-5天，就可以品嚐到最美味的家鄉味道。

麻豆區農會總幹事孫慈敏與供貨的農友李來錫都表示，對於麻豆文旦繼2020年以跨境電商試直送星港澳之後，2021年將首次直接宅配到日本消費者手中，感到相當高興，期待未來能透過跨境生鮮電商營運模式，持續擴展更多海外市場，把更多優質新鮮的臺灣農產品與各國消費者分享。

農委會表示，跨境電商不僅擁有銷售實績，同時也具有宣傳效益。跨境電商鎖定目標為各國高端消費者族群，與既有傳統通路有所區隔，藉由網路資訊傳播與實際下單訂購，累積對台灣農產品的良好印象，也因而帶動實體通路採購實績及國際行銷曝光率。

(時報資訊)