晶圓雙雄台積電、聯電今(3日)強勢表態，且雙雙收在最高價，吸引買單狂敲，聯電再創70元的近21年新高，台積電大漲2%，收在620元，貢獻大盤110點，終場加權指數以17516.92點作收，大漲197.16點，收復季線、5日均線，站回所有均線之上，成交值3613億元。

美股周四(2日)收紅，那斯達克、標普500指數再創新高，激勵台股開盤上漲60.76點，以17380.52點開出，台積電、聯電領軍衝鋒，類股齊揚，僅航運族群獨憔悴，指數11點過後攻上17540點，大漲221點。

台積電開盤上漲3元，以610元開出，接近10點時買單敲進，推升股價衝上620元，漲逾2%，來到近半年以來的新高價；聯電開盤漲逾2%，以65.5元開出後一路披荊斬棘，盤中攻至69.8元，再創近21年新高，聯家軍也同賀，矽統盤中亮燈漲停，欣興、聯致也漲逾4%。

在盤面一片紅通通下，航運類股指數蹣跚走跌，盤中跌逾4%，貨櫃、散裝航運都走跌，台驊投控今除息3.015元，股價小幅開高後翻黑，呈現貼息走勢，午盤過後股價一度被打到跌停，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海開高走低，盤中都跌逾4%。

傳產、金融族群也同步上揚，中鋼開高走高，盤中漲逾2%，燁輝、春源也都有2%的漲幅；富邦金漲逾2%，盤中高點來到85元，台新金、安泰銀漲逾3%，上海商銀也有2%的漲幅。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意