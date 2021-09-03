中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增6例新冠肺炎確定病例，分別為2例本土（16119、16120、16122）及4例境外移入，其中境外移入個案包含2名長榮機師，本土個案包含機師的小孩；另確診個案中無新增死亡。

今日新增2例本土病例中，案16121為本國籍50多歲女性，今年8月26日至9月1日期間因出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、味覺異常及喉嚨痛等症狀多次就醫，9月2日再次就醫並採檢，於今日確診(Ct值25)；已匡列接觸者1人，列居家隔離，其餘相關接觸者匡列中。

案16122為本國籍10多歲男性，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人(機師案16120)檢出陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診(Ct值11)；相關接觸者匡列中。高中生

至於今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自美國(案16117、案16120)、泰國(案16118)及澳大利亞(案16119)入境，入境日介於8月31日至9月1日。其中的案16119、16120位長榮機師，指揮官陳時中說，2人為同班機，但與前班機感染Delta的案16066關聯稍微低。3人都曾到過芝加哥機場，因此要求航空公司特別加強外站的管理和檢視。

截至目前，國內共累計16012例確診，分別為1428例境外移入，14531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。去年至今累計837例死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（新聞來源：中時新聞網何立雯、王嘉慶；中時林周義）

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