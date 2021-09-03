巴斯夫3D列印品牌Forward AM與中國3D列印設計服務公司極致盛放（Xuberance）共同在上海成立全新的積層製造技術中心（Additive Manufacturing Technical Center, AMTC）；新技術中心為技術樞紐，將彙聚積層製造解決方案和材料領域的專業知識，服務中國和亞洲其他地區的積層製造市場。

巴斯夫表示，積層製造技術中心將為技術樞紐，推動亞太區技術創新，提高與亞太區客戶共同創新的能力，為亞太區客戶開發3D列印應用並提供更好的服務。巴斯夫創投公司（BVC）挹注資金於極致盛放，以協助其業務成長，鞏固其與 Forward AM 合作關係。

巴斯夫3D列印解決方案有限公司總部位於德國海德堡，是巴斯夫新業責任有限公司的全資子公司；透過Forward AM 此3D列印品牌，專注3D列印領域在先進材料、系統解決方案、元件和服務的開發和業務拓展，其潛在客戶主要是致力於將 3D 列印用於工業製造的企業，服務的產業包括汽車、航太和消費品。

巴斯夫指出，Forward AM能提供廣泛的高性能3D列印材料和深厚的設計專業知識；極致盛放則是3D列印服務和設計解決方案領域的專家。透過聯合成立技術中心，兩家公司優勢互補，為客戶提供更全面的3D列印解決方案。

積層製造技術中心成立後有望為客戶提供全新的增值技術服務，與亞太區客戶共同創新。Forward AM為該中心配備20多台3D印表機，並使用目前主流3D列印技術，包括：選擇性鐳射燒結技術、光聚合物3D列印技術和熔絲製造技術，以強調對全球主要設備製造商的承諾。該中心位於上海臨港松江科技城，此處彙集眾多積層製造領域的企業，可與當地合作夥伴和客戶充分發揮綜效。

(時報資訊)