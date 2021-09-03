由台灣大myVideo投資的戲劇《天橋上的魔術師》、《做工的人》、《未來媽媽》、節目《我們回家吧》、《畫說Lulu》入圍第56屆金鐘獎共27項提名。其中，《天橋上的魔術師》入圍14項獎項，為最大贏家，《做工的人》也入圍9項大獎。此外，集團MOMOTV播出的《大雲時堂》，也入圍2項提名。台灣大總經理林之晨表示，很高興看到myVideo投資的戲劇、節目入圍金鐘多項大獎，是扶植本土影視最積極且最成功的OTT。

台灣大總經理林之晨表示，myVideo不僅是台灣本土領先的OTT品牌，更以實際行動支持優秀創作人才，透過「以投代購」的模式，全力支持台灣影視產業發展，推升本土創作能量，打造出一部部膾炙人口的作品，也讓本土影視作品走上國際舞台 讓世界真正看見台灣。此外，台灣大也透過勇敢追夢計畫，從上下游全方位扶植影視音人才，其中，歌手黃霆睿已經發行個人專輯，新銳導演李洹宇也收到電影邀約，兩人分別站上夢想的舞台，在各自的領域發光發熱。

楊雅喆導演執導的史詩級巨作《天橋上的魔術師》，入圍金鐘獎戲劇節目獎、導演獎、編劇獎，以及男主角獎、女主角獎、男配角獎、女配角獎、最具潛力新人獎、美術設計獎、燈光獎、攝影獎。本劇以中華商場為背景，不僅蘊含台灣歷史與文化軌跡，更探討親情、多元性別等議題，播出後隨即引發跨世代觀眾共鳴，而劇中完美重現80年代中華商場的場景，也帶動西門商圈舊址的拍照打卡熱潮。不僅如此，該劇也透過公視在全球播出，讓台灣的本土影劇躍上全球觀眾的眼前。

《做工的人》獲提名本屆金鐘獎迷你劇集獎、導演獎、編劇獎，以及迷你劇集男主角獎、女主角獎、男配角獎、女配角獎、戲劇類節目剪輯獎。在myVideo播出期間有破百萬人觀看，當時不僅帶動高達四成五的新會員成長，更讓myVideo的付費用戶成長近二成。《未來媽媽》則入圍本屆戲劇節目編劇獎、女配角獎。該劇自開播至今在myVideo平台已累積逾200萬人次觀看，更蟬連23周myVideo戲劇排行榜第一名，版權已銷售至韓國、新加坡、馬來西亞、汶萊、印尼、越南等6個國家。

歡慶myVideo出品作品入圍金鐘，即日起至10月31日止，推出myVideo豪華月租年約48折優惠，平均每天只要4元就能暢看上萬部精采內容，申辦再加碼送100元看片金，還有機會抽中無線藍芽耳機，讓用戶以優惠價格，享受上萬部精采影音內容。

(時報資訊)

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