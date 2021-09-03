【時報-台北電】經濟參考報訊，郵儲銀行2021半年報公布，上半年營收1576.53億元(人民幣，下同)、年增7.73%；淨利412.44億元、年增22.48%。ROE提高0.07點個百分點至0.71%，ROA則提高0.65個百分點至13.3%，顯見盈利能力續增。成本收入比51.51%，年減0.25個百分點；淨息差為2.37%，持續領先業界。
郵儲銀行於兩年前開始調整存款結構，將長期以來的優勢顯化；中間業務發展報捷，今上半年實現收入114.29億元，年增幅高達37.86%。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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