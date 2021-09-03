【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，看好IT LDDIC需求保持穩定，智慧手機TDDI更不排除再為反映成本下，第四季持續調漲，且看好聯詠在技術優勢下，未來在車用市場將後發先至，滲透率將快速提升，維持聯詠加碼評等、目標價700元。

美系外資表示，隨著晶圓代工價格的持續上漲和封測成本增加，聯詠第三季已提高其DDIC價格。隨著近期面板價格的下降，電視顯示面板方面，聯詠管理階層對LDDIC第四季價格較為謹慎，預計價格需要更長的時間與面板客戶談判以通過反應更高的代工成本，但目前IT LDDIC需求保持穩定，訂單仍大量積壓，另外，智慧手機TDDI部分，5月初之後就沒有出現削減訂單，主要是晶圓供應限制，持續不足以供給需求，因此，聯詠第四季恐會再次提高慧手機的價格，以反映TDDI更高的代工成本。

美系外資表示，車用TDDI將會是聯詠下一個成長階段，目前車用DDIC占總營收9%，仍處與低百分比，聯詠是車用TDDI領域的後進者，但相信聯詠正在與汽車OEM製造商建立設計雙贏的管道，並且在其技術領先地位的幫助，以及和更好的代工採購能力，未來幾年可能會迅速趕上，長期來看，預計聯詠在汽車TDDI會滲透率會持續上升，擴大的市占率將成為下一階段的營運成長動能。

至於OLED DDIC，美系外資表示，該領域現在占比聯詠營收約30%，聯詠預計OLED DDIC未來將保持繼續增長，主要動能來自於大陸智慧手機OEM廠加速OLED的採用，其中以小米最積極，再者，OLED面板產量增長，多元化面板製造商包括從京東方、LGD、天馬、華星光電等。另外，製成的提升帶動ASP(從40奈米到28奈米)，且目前OLED DDIC領域在大中華區尚無任何有意義的競爭者，產品壁壘高。

綜合上述，美系外資維持聯詠加碼評等、目標價700元。

(時報資訊)

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