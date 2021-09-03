【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數216.26點，漲1.69點；總計338家漲、322家跌、108家持平；委買6973179張、委賣4376998張；總成交值906.66億元。

(時報資訊)

#台股 #櫃買市場

延伸閱讀