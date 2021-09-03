【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17499.93點，漲180.17點；總計619家漲、262家跌、106家持平；委買27871275張、委賣19027963張；總成交值3036.90億元。

(時報資訊)

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