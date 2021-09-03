北市勞動局今公布7月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有58家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為494萬元，主要是沒給加班費、出勤紀錄不確實、未在期間內給足假。罰鍰金額前5有南山人壽、義翔保全、樂購蝦皮、花旗銀行、愛的世界。

勞動局指出，主要違法態樣前3名分別為：《勞動基準法》第24條第1項：平日延長工時未依法給付延長工時工資(14家)；第30條第6項：出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 (12家)；第36條第1項：未使勞工每7日中有2日的休息，其中1日為例假，1日為休息日(8家)。

勞動局說明，此次公布名單中，罰鍰金額前5名，依序為南山人壽保險股份有限公司(100萬)、義翔保全股份有限公司(37萬)、樂購蝦皮股份有限公司(35萬)、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(30萬)、愛的世界股份有限公司(20萬)。

勞動局長陳信瑜說，南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，已達最高罰鍰金額，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。

陳信瑜表示，透過各項專案檢查，對違法事業開罰，以維護勞工權益，是勞動局一直以來的重點工作項目之一，然而「開罰只是手段，輔導才是核心價值！」

陳信瑜也說，為協助雇主遵守法令，她一上任就推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「台北市民服務大平台」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

(時報資訊)