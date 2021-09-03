（高雄民族社區(紅色虛線範圍)面積22,845坪，如果完成，將成全台最受矚的都更面積之一。圖／高雄都發局提供）

高雄最大社區之一的民族社區，住宅共有23棟，總戶數近2千戶，屋齡已達43年，隨著鐵路地下化工程逐步地完成，社區緊鄰綠園道的民族站，未來也有捷運黃線Y11站在此設站，高雄市政府決定推動基地面積高達22,845坪的都更，並採23棟分區都更模式，如果完成之後，將成全台最受矚的都更面積之一。

高雄副市長林榮欽3日主持高雄車站東區都市更新工作站啟用揭牌，他說，民族社區位於高雄市九如一路和民族路口，為23棟1987戶5,000多人的大型住宅社區，1976年興建、1978年竣工，屋齡已達43年，此時，推動民族社區都市更新的時機已經來臨。

民族社區基地面積約22845坪，土地使用分區屬於「住五」，林欽榮指出，這裡除了緊鄰綠園道的民族站，未來捷運黃線Y11站也會在此設站，隨著鐵路地下化工程逐步地完成，交通的便捷性、緊鄰綠園道優質的居住環境，房地區位的優越性，為民族社區創造了極佳的都更條件。

民族社區管委會殷乾祥主委表示，過去，談論社區重建首要解決的大課題，是因當年採一宗基地、一筆使照興建，導致無法分照建築，整宗基地必須一併檢討建蔽率與容積率，並取得全部所有權人同意，都更難度相當高。

為此，高市府表示，可依建築法相關規定來處理拆照課題，未來，也不排除透過都市計畫手段解，決重建問題。

高雄都發局長楊欽富表示，3日成立工作站前，都發局已與管委會殷乾祥主委及安康里、安寧里的里長，召開數次的溝通協調會議，獲得普遍認同，社區將區分為16個更新單元，未來，只要一個更新單元談好了，就可以單獨進行。

都發局指出，依照過去的經驗，都市更新最困難的，就是所有權人的意見整合，為了讓社區居民，更清楚掌握都更重建的方向，高市府提出了民族社區自主都更「五八八」三步驟的說帖。

首先最重要的就是各區成立自己的更新會，只要50％的所有權人同意即可成立，接下來第二步就是籌措財源，有了財源，才有辦理更新事業的能量，80％所有權人同意，便可向中央申請補助辦理更新事業，再來第三步，透過都更會研擬討論整合事業及權利變換計畫，80％所有權人同意，就報高市府大會審議，如果事業及權利變換計畫報核時，100％所有權人同意且無爭議，都發局即啟動「都更168專案」專案列管，報核後6個月內核發都市更新核定函，8個月內核發建築執照。

(時報資訊)