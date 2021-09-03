【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據每日電訊報(Telegraph)報導，英國政府預計為2500萬人加稅，將為個人的社會照護費用設定上限，並擴增英國國民保健署(NHS)的資金。
該報導指稱，英國首相強生(Johnson)預計下周將宣布「國民保險」的增加，國民保險是一種為政府福利計換提供資金的稅種。首相辦公室支持將稅率提高1個百分點，而財政部可能尋求提高1.25個百分點。
英國政府可能限制一個人一生中獲得社會照護的金額，最多可能在6萬至8萬英鎊之間。
對於強生來說，增稅可能是一個打破誓言的行動；其保守黨在2019年競選期間曾表示，不會提高所得稅、增值稅或國民保險等主要的稅種。
(時報資訊)
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