【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到隔夜美股收紅激勵，3日韓國股市也上漲，目前KOSPI在3,195.26點，漲19.41點或0.61%。同時，韓元與公債殖利率均也都上揚。

三星電子與SK海力士分別漲0.66%與0.47%，Naver也漲1.47%。

為了要徹底抑制新冠病毒擴散，韓國政府決定將現行社交禁令繼續實施，計畫先到10月3日為止。所以，18至22日的中秋節，韓國民眾若有8人以上群聚，將會受罰。

一美元可兌1,157.1韓元，韓元升0.38%。

韓國3年期公債殖利率升1.2個基本點至1.434%，10年期的也升0.2個基本點至1.942%。

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