【時報記者林資傑台北報導】金管會1日以視訊方式舉辦「第13屆台北公司治理論壇」，出席學員包括上市、上櫃公司及證券金融事業董事、監察人、總經理等業者代表，以及推動公司治理的相關政府單位官員、學術研究單位代表及媒體等近4000人次參與，出席情況相當踴躍。

金管會主委黃天牧開幕致詞時表示，金管會在公司治理的厚實基礎上，結合國際最新趨勢，陸續推出「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理3.0─永續發展藍圖」及「資本市場藍圖」，做為推動國內金融及資本市場發展的基本脈絡。

黃天牧認為，今年是很特別的一年，台北治理以視訊會議形式召開，盼在防疫期間超越地域限制，展現我國公司治理推動成效，並透過與會人員共同交流與經驗分享，協助公司了解國際間ESG發展新趨勢，進一步達到落實公司治理，提升企業永續發展。

價值報告基金會執行長Janine Guillot此次針對「永續與企業價值：21世紀的公司治理」為題發表演說。她表示，主管機關與市場參與人在促進永續金融發展上的角色一樣重要，需要各方長期及全面的策略資源整合，以在資訊揭露上符合準則、深化企業永續治理文化。

而此次論壇亦邀請中華公司治理協會理事長陳清祥、安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠、國泰金投資長程淑芬，分別就「董事會如何創造ESG管理績效」、「發展多元化永續商品」以及「提高資訊透明度，促進永續經營」為題主持3場座談會。

金管會表示，本屆線上台北公司治理論壇圓滿閉幕，參與層級、人數規模均較以往盛大。未來將以更積極態度接軌世界潮流及制度，加強推動台灣企業社會責任與提升企業價值，落實企業永續發展，營造健全ESG生態體系。

(時報資訊)