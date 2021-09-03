【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好其不僅今年營收成長上看逾45%，透過對5G產品的完整布局，以及積極搶攻5G旗艦市場，明年也將穩定成長，故維持聯發科目標價1200元、評等加碼。

美系外資表示，聯發科第三季營收將持續成長，全年營收成長幅度上看逾45%、毛利率約46%，且2022年營收也將持續成長。聯發科現階段對於市場需求狀況似乎更有信心，故其第三季營收有機會挑戰財測高標，即營收季成長5%。

美系外資表示，聯發科今年營收成長上看逾45%，且明年持續成長主要動能來自於5G持續的推動、多元應用帶動PMIC(電源管理IC)需求增長(包括汽車、PC和工業)和ASIC的成長，面對產能緊張，聯發科認為應屬PMIC和射頻收發器最為明顯，也相信聯發科一直在爭取更多8吋晶圓產能，且將於明年下半年開始生產12吋、台積電55奈米的PMIC，也預計聯發科將自台積電獲得更多晶圓，以滿足2022年對5G射頻收發器不斷增長的需求。

美系外資表示，2022年5G前景相當樂觀，定價也可能保持堅挺，聯發科預計5G仍將是2022年的主要增長動力，5G大陸以外主要市場的滲透率開始回升，包括印度、印尼等。

美系外資表示，聯發科採用台積電4奈米製程的5G旗艦SoC終端產品將在明年第一季度推出，第一年的市場份額上看1成，目前已經向OEM客戶提供樣品，不僅如此，聯發科未來採用台積電3奈米的旗艦產品也已經在做準備，聯發科積極提升其在旗艦晶片的市場地位。

(時報資訊)

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