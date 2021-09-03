大陸國家主席習近平近期提倡「共同富裕」，滙豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn）認為大陸共同富裕方針不影響公司財富管理業務，中產階級仍是一個不容錯過的大機會。

香港信報報導，祈耀年表示，大陸不只有超級富豪，大陸中產崛起帶來巨大機會，隨著中國各地推進城市化、提振消費，該階層開始思考如何打理自己的資金。滙豐未來3到4年計劃在中國增加3,000名財富管理人手，目前已增聘了600人。

大陸早前通過「反外國制裁法」，行政長官林鄭月娥支持以本地立法方式引入香港。祈耀年透露，近期多了客戶查詢與制裁相關的問題，但他認為這不是新鮮事。滙豐過去10至20年要處理不同國家的制裁措施，最重要是與客戶及當局緊密接觸，了解監管要求。

滙控近年將發展重心放在亞洲，已將部分無利可圖業務的風險加權資產削減850億美元，完成目標77％。祈耀年表示，還有更多工作要做，滙豐的成本削減計劃運行在正軌上。

儘管在全球部分地區收縮業務，但祈耀年表示，該行仍然是一家全球性機構，不過更有側重點，並服務於全球想要財富建議的零售客戶。

滙控正在將幾位高層從倫敦調往亞洲，不過祈耀年強調無意將滙控由倫敦遷冊回香港。他稱:「我在香港住過，很喜歡那裏，但我會留在倫敦。」

祈耀年又透露，該行考慮在亞洲，包括中國、東南亞和印度，形容不是大型收購，只是想建立業務能力。

(時報資訊)