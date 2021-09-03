美國零售巨擘沃爾瑪2日（周四）宣布為旗下逾56.5萬名門市員工調薪，時薪至少調升1美元，此舉反映假期購物季來臨前，零售產業因面臨人力市場吃緊的情況，希望藉由加薪留住員工。

沃爾瑪美國執行長佛納（John Furner）向員工發布備忘錄指出，經調整後，目前該公司美國平均時薪為16.4美元，這是過去一年第3次投資於員工薪資。

根據佛納表示，自9月25日起，在沃爾瑪商店的第一線、食品與日常消耗品部門、一般商品部門的員工將會收到更高薪資。

本周稍早，沃爾瑪甫公布供應鏈部門擬增聘2萬人力，為假期旺季作準備，同時也因應更旺盛的線上購物需求。

(時報資訊)

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