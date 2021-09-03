總統蔡英文曾提「基本工資3萬元是她的夢想」，但至今基本工資月薪至今僅達2萬4000元，距離3萬元仍有6000元的距離，工鬥今天赴工總、商總抗議，提及蔡英文任內僅剩3年，應該要每年調漲2000元才能達成3萬元的夢想，至於部分行業仍受疫情衝擊，工鬥認為，受疫情衝擊的產業，或許可以由政府補貼差額，但不能一句「疫情」就凍漲。

據勞保局統計，目前投保級距在2萬4000元的本國「基本工資月薪族」有117萬7945人，若合計約46萬名移工則共有163萬人的民眾月領2萬4000元基本工資；投保在2萬3100元以下的時薪民眾則有47萬84人。

勞動部部長許銘春、經濟部部長王美花日前都表態基本工資應調整，行政院長蘇貞昌也提及「經濟果實應與勞工共享」，新北市產業總工會理事長、工鬥召集人洪清福說，主計總處預估全年經濟成長率預估達5.88％，一個國家經濟成長這麼好應要全民共享，而不是只有雇主自己拿去，雖然部分行業仍受疫情影響，但基本工資明年1月1日調整，距離現在至少有4個月的時間，可以用附帶條件如經濟未好轉差額由政府補貼等，不是一句不能調，經濟應該要全民共享。

桃園市產業總工會秘書長邱宇弘要求，經濟成長創新高，總統蔡英文應履行任內基本工資3萬元承諾，穩健調高基本工資，2022年基本工資應調至月薪2萬6000元；政府應推動產業別集體協商，有效達成利潤共享；提高家務移工薪資至基本工資水平，補貼中低收入戶以穩定長照人力；受疫情衝擊的產業已有紓困與振興，疫情不是壓縮明年基本工資調幅的藉口。

(時報資訊)