【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數215.87點，漲1.30點；總計356家漲、304家跌、103家持平；委買7102721張、委賣4579571張；總成交值759.32億元。

(時報資訊)

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