【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17486.68點，漲166.92點；總計619家漲、258家跌、105家持平；委買27902911張、委賣19502954張；總成交值2354.97億元。

(時報資訊)

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