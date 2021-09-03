疫情反覆延燒，重創全球商貿發展。勤業眾信建議，除了針對疫情進行立即性的應變，台灣企業領導者更應將眼光放遠，深入思考企業長遠需求，運用此次契機提升企業營運管理層次，打造企業韌性，方能靈活應對新興風險的挑戰。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司偕同台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司與H2U永悅健康股份有限公司於2日舉辦「提升企業韌性，打造與疫情共存的未來營運模式」研討會。 勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司總經理吳佳翰致詞表示，新冠疫情為全球按下了「重置鍵」，引領商業局勢的重組與排序，企業的轉型包含了永續轉型、數位轉型、組織轉型已是箭在弦上，不發則汰。台灣作為全球經貿的重要夥伴，企業韌性以至於產業韌性是這個時代的重大考驗。

吳佳翰建議，台灣企業需提高意識並急起直追，汲取各國經驗，發展出因地制宜的解決方案，包含「經營策略、獲利成長、營運管理、科技應用、資本配置、工作模式、社群經營」七大面向鍛鍊組織韌性，同時善用數位化的力量加速渡過轉型陣痛期，為內部管理與外部發展創造最大能量。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司危機與韌性管理副總經理田嘉雯則指出，疫情黑天鵝的出現，突顯企業風險管理能力的重要性，也成為了近年投資人關注的焦點。

在新興風險衝擊越趨頻繁的情況下，結構化的韌性管理機制，包含閉環且持續性的全面營運風險評估、鑑別、分析、因應策略與全面落實，能使企業更有彈性的面對重大事件動盪的情境。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理陸孝立則表示，除疫情之外，企業營運正面臨各式新興風險的突襲，包含氣候變遷、地緣商貿等衝擊，疫情也造成全球供應鏈停擺，台灣企業人力風險議題再次浮上檯面。

陸孝立指出，混合型工作模式是疫情留下的重要產物，在業務轉型的過程中，企業應針對營運需求重新評估勞動力的本質，將人力資源戰略深度與企業短中長期發展藍圖縝密結合，同時也須持續關注健康議題與組織變革對員工體驗的影響，重視雇主品牌，並協助員工與公司共同成長。

台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司NAVIFYR Pass 產品經理 Kien Lam指出，羅氏推出數位化平台NAVIFYR Pass，讓民眾和醫療專業人員通過專屬的二維條碼進行記錄、保存和顯示 COVID-19 測試結果，企業更可藉由測試結果顯示，用來輔助管理特定場域或活動之人員進出，目前在海外已運用在活動舉辦或私人企業的辦公室進出管理等，成為逐漸解封之際安心防疫的創新工具選項。

H2U永悅健康股份有限公司副總經理莊秉憲表示，台灣是全球科技供應鏈的重鎮，人力是企業最重要的資產，H2U永悅健康近年針對全球職場健康發展趨勢，透過強大科技力幫助職場健康照護模式進行數位轉型。在疫情肆虐下，例如員工檢測結果無法被正確記錄、檢驗方式不正確、檢驗後無法得到正確照護等等，對此H2U永悅健康展開羅氏密切合作，共同將歐亞地區多國認證使用的NAVIFYR Pass快篩平台引進台灣共造健康生活圈。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務資深副總經理許梅君表示，疫情促使客戶移轉至數位通路、供應鏈重新配置、遠距工作需求大增，企業需要重新思考商業模式，從內部革新驅動外部創新。

(時報資訊)