上月豪雨成災，行政院長蘇貞昌多次下鄉視察農災，更指示要「從速、從寬撥款救助」，但彰化有許多農民抱怨，每個公所提出的申請文件不盡相同，申請到勘查完畢至少都要一個月，有些農民不懂早就復耕改種，因此補助遭到否決，感覺處處為難，補助看得到吃不到。

上月受低壓帶與西南氣流影響，全台累積農損超過3億新台幣，總統、行政院長等官員分頭勘災，一路視察農損與水利等災損，實際了解農民需求，並允諾會以最簡化的方式，從寬認定災損，讓受影響農民可以盡快得到補助復耕，讓農民「揪甘心」。

農民洪寶評表示，農災補助要提供身分證、存摺、印章外，還有土地權狀、謄本，租用的農戶還要出示租約、土地使用證明等，並由公所協助勘查認定，但不同公所要求的文件、規定都不同，有些要影本，有些卻要正本，造成農友困擾，也加長辦理時間，說要從速、從寬認定，結果申請公所一個月後才來勘查，到底從速在哪裡。

農民洪寶評表示，農民搶在豪雨時搶收農作，但整體農損仍將近五成，結果勘查人員勘查時，卻說農民採收完畢，補助不給過，還有勘查人員看到青蔥完好如初也不給過，但他並不知道這是農民花大錢「罐頭」才讓青蔥起死回生的。

以芳苑公所來講，8月申請農災補助的案件超過2000件，公所無奈表示，人力有限並非拖延，災損申請行之有年，也已經宣導多次在搶收翻土前，可以先通報公所並派員協助，農委會雖指示從寬認定，但規定還是必須勘查，農民可在復耕翻土前自行拍照佐證，以利公所人員認定。

(時報資訊)