路透引述消息人士說法指出，美國熱門炒股論壇網站Reddit正在委任投資銀行與律師，俾以籌備在紐約進行股票首度公開發行（IPO）事宜。
Reddit上月進行新一輪私募時估值約達100億美元。知情人士透露，Reddit預計在明年初IPO，預期屆時身價可超過150億美元。
不過消息指出，目前Reddit IPO的時間與規模須依照未來市況而定。該公司發言人對此拒絕評論。
Reddit執行長Steve Huffman近期受訪時提到，有打算進行上市，但時間點仍未定。
Reddit是此波美國散戶炒股熱潮的關鍵平台，網民們在論壇裡相互傳遞訊息，造就多支迷因股興起。今年稍早散戶在論壇裡發動對抗放空機構之戰，讓Reddit聲名大噪。
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