Western Digital於8月31日HDD Reimagine大會中推出全新可打破傳統儲存界限的快閃記憶體架構硬碟。奠基於Western Digital獨特的硬碟和快閃記憶體創新能力，此款採用OptiNAND技術的全新儲存架構透過整合iNAND嵌入式記憶體與硬碟結合為一，進一步優化硬碟功能。此突破性技術可為超大規模雲端、雲端服務供應商、企業、智慧影像監控合作夥伴、NAS供應商等客戶，提供一個可滿足指數性增長的資料儲存需求、效能和可靠性的解決方案。

首款置入OptiNAND技術的硬碟，也將同時搭載引領業界的三軸式驅動臂（Triple Stage Actuator）和HelioSeal氦氣密封填充技術，進而達到每碟片2.2TB的超大容量，也更進一步擴充目前ePMR技術的容量和里程碑。Western Digital也已向部分客戶提供這款搭載OptiNAND快閃記憶體架構的9碟片20TB ePMR硬碟樣品。

IDC硬碟和儲存技術研究總監Ed Burns表示，Western Digital在硬碟架構創新上有著悠久的歷史記錄，例如現合併為Western Digital的HGST就曾於2013年首創並量產出貨氦氣密封硬碟。隨著人工智慧、機器學習、區塊鏈、物聯網與感測器等成長的驅動下，我們毫無疑問地需要儲存上的創新，以便能儲存和保護當今大規模的資料成長。作為全球唯一能同時製造快閃記憶體和硬碟的公司，Western Digital可運用自家優勢及堅強實力持續在未來擴展ePMR硬碟的碟片密度，幫助客戶滿足不斷增長的數位經濟需求。

新華三集團副總裁暨運算儲存產品線總裁Billy Chen表示，這個新架構是Western Digital優勢和能力的自然延伸，為市場帶來新的儲存演變。身為早期客戶，OptiNAND技術的出現是令人振奮的，因其能幫助我們滿足未來幾年的儲存需求。

有別於使用快閃記憶體儲存使用者資料的混合式硬碟，此架構在儲存方式上以不同的運行模式達成重大突破，且能多面向的優化儲存性能。透過在世界級硬碟中垂直整合的iNAND，加上其定制化設計的韌體演算法和SoC創新，Western Digital採用OptiNAND技術的快閃記憶體架構硬碟可提供更高的容量、效能和可靠性，滿足客戶不斷增長的儲存需求。

(時報資訊)