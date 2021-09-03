台中市蛋黃區房價繼續漲，七期南側近年吸引包括國泰、鉅陞、興富發等上市櫃建商接連搶地插旗，包括「國泰The Park」、「時代州廳」、「泰御天鑄」、「青山絵」等案接連進場；而興富發建設今年搶下市政路南側惠文路口「樺品居汽車旅館」千坪土地，據市場推估房價挑戰6字頭，挑戰七期南側區新天價。

觀察七期南側預售市場，位文心森林園特區的「國泰The Park」規劃中坪數產品，全案已近完銷，僅剩61坪與頂樓空中別墅可售；大觀路「時代州廳」目前主力為3房產品，每坪開價53~60萬元；大業路大福街口的「泰御天鑄」已近完銷，每坪單價在48~56萬元；而鉅陞「南青山」微造鎮系列案第3期「青山絵」也在7月底登場，總銷約7億，規劃26戶24~42坪2~3房，每坪開價53~58萬元，預約賞屋客突破百組。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，七期南側剛性購屋需求不墜，成屋物件詢問度也相當高，尤以公園旁的產品最受歡迎，吸引不少建商鎖定大型綠地周邊插旗，進而帶動土地交易明顯升溫，值得注意的是，七期南側使用分區大多為商1、商2或住2、住3土地，若以近期約200萬的土地成交行情與容積率進行推估，開發成本相較不少新市政中心的土地還高。

盤點近年七期南側指標土地交易，如大觀、向學路口約298坪的惠禮段商一角地，買方為KTV南霸天「享溫馨KTV」，總價4.5億元，單價約151萬元；國泰建設也砸近10億元加碼買進510.85坪商二土地，換算單價也來到每坪194.5萬元，後續推案動向值得關注。

而獵地王「興富發」在今年4月以31.96億搶下市政路南側惠文路口「樺品居汽車旅館」1011坪第四種住宅區土地，每坪單價高達282萬元，未來預計推出總銷百億元以上的2、3房小宅案，業界以成本、行情進行估算，每坪開價可挑戰6字頭。

(時報資訊)