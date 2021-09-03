2021年台灣三級警戒的情況下，疫情加速了數位化進程，為了配合政府防疫措施鼓勵民眾施打疫苗，公勝保險經紀人公司領先保經界，在第一時間推出專為疫苗險設立的網路投保平台，並與富邦產險、新安東京海上產險、安達產險共同合作，在短短2個月的時間，上架3家疫苗險網路投保。公勝保經「GOGO保-疫苗險/防疫險網投專屬平台」包含各種疫苗險相關訊息，一站式整合，便於民眾在網路同一平台上，就能相互比較疫苗險內容，並立刻投保，省去收集資訊的時間。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經是保經業科技服務的數位領頭羊，目前為疫苗險單一網投提供最多家數的投保平台，預計9月底再加入兆豐產險疫苗險產品。公勝保經希望提供民眾接種新冠肺炎疫苗後出現不良事件的保障，以期望台灣能早日群體免疫，恢復正常生活，蔡聖威也提到，公勝保經目前已跟16家產壽險業者合作，是行動投保家數最多的保經公司外，近期更加速推動遠距投保、更是保經界首家試辦遠距刷臉投保，成為目前保經業第一採用的公司。

公勝保經未來將致力結合e化（數位化）、m化（行動化）、i化（智能化）等科技導入，協助業務人員在疫情期間，讓民眾的投保服務體驗更加友善及便利。

隨著台灣疫苗到位，施打的民眾增多，也陸續發生一些因注射疫苗出現的疫苗傷害，輕則出現發燒等身體不適症狀，重則發生血栓等重症症狀。指揮中心指揮官陳時中曾提醒民眾，因疫苗不良反應，可向中央申請藥害救濟，但申請救濟時間冗長，龐大的醫療費用可能會造成家庭負擔。

以富邦產險疫苗險為例，接種疫苗出現不良事件而住院，可獲得定額補償，包括住院生活補助保險金1萬元（每次住院）、住院生活補助增額保險金5萬元（連續住院5日以上）、法定傳染病隔離費用補償5千元、法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療每次最高10萬元，年繳保費才399元。建議擔心注射疫苗發生副作用的民眾，可以選擇疫苗險保單來轉嫁風險，同時也提醒民眾，每家疫苗險的保障內容有所差異，保費也會有所不同，建議先評估自身需求及所需的保障再投保會較為合適。

(時報資訊)

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