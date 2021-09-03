上交所2日發公告指出，科創板上市委定於9日召開審議會議，審核曠視科技、迪哲醫藥的首發事項。

其中，曠視科技創立於2011年，是一家人工智能產品和解決方案公司，曾是螞蟻集團的供應商，為其提供人臉識別等服務。曠視科技曾於2019年8月於港交所遞表，但由於美國制裁的關係，有傳指曠視因財務數據不達標，而放棄在港上市。2020年2月，曠視曾稱正向港交所補充上市資料，惟其後沒有下文；目前其上市申請在遭港交所列為「失效」狀態。

迪哲醫藥是由國投創新與阿斯利康等於2017年聯合成立的一家創新驅動型生物醫藥公司，現階段主要專注於惡性腫瘤、免疫性疾病等疾病領域。目前，其研發管線中擁有4個處於臨床階段的創新藥，以及多個處於臨床前研究階段的候選藥物。

(時報資訊)