上交所2日發公告指出，科創板上市委定於9日召開審議會議，審核曠視科技、迪哲醫藥的首發事項。
其中，曠視科技創立於2011年，是一家人工智能產品和解決方案公司，曾是螞蟻集團的供應商，為其提供人臉識別等服務。曠視科技曾於2019年8月於港交所遞表，但由於美國制裁的關係，有傳指曠視因財務數據不達標，而放棄在港上市。2020年2月，曠視曾稱正向港交所補充上市資料，惟其後沒有下文；目前其上市申請在遭港交所列為「失效」狀態。
迪哲醫藥是由國投創新與阿斯利康等於2017年聯合成立的一家創新驅動型生物醫藥公司，現階段主要專注於惡性腫瘤、免疫性疾病等疾病領域。目前，其研發管線中擁有4個處於臨床階段的創新藥，以及多個處於臨床前研究階段的候選藥物。
(時報資訊)
35443.82
+131.29(0.37%)
05:19
4536.95
+12.86(0.28%)
05:19
15331.18
+21.80(0.14%)
05:16
3411.32
+11.37(0.33%)
05:16
29128.11
+584.60(2.05%)
14:15
3201.06
+25.21(0.79%)
17:01
25901.99
-188.44(0.72%)
16:08
3581.73
-15.31(0.43%)
15:01
14179.86
-97.47(0.68%)
16:29
7172.29
+8.39(0.12%)
17:21
6741.63
-21.45(0.32%)
17:21
15844.40
+3.81(0.02%)
17:21