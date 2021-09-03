行政院長蘇貞昌指示研究明年軍公教調薪3％，媒體報導經濟部油電糖水四大國營事業「防疫有功」也要跟漲，經濟部駁斥「8字沒一撇」，目前公務人員調薪都還未核定，經濟部內部因此完全沒有啟動相關國營事業加薪討論，且必須衡酌各事業體相關績效指標，未必所有國營事業一體適用。

據了解，由於台電5月兩次大停電，加上核二廠椅子烏龍出包，總共三大事故才被記過懲處，正處於「留校察看」狀態，此刻卻傳調薪，恐給外界不佳觀感。經濟部內部認為，台電能否調薪，現在無法知道，但今年這些工安與供電出事狀況，自然會列在經營績效內一起檢討，來決定給不給調薪或調整幅度，這跟過去檢討年終獎金標準是一致的。

對於蘋果日報「防疫有功」國營跟調報導，經濟部指出，相關國營事業調薪議題，雖與公務人員調薪與否有一定連動關係，但目前公務人員加薪議題仍在研議，部內部並未啟動任何國營事業調薪的討論。

經濟部強調，後續必須人事總處核定公務人員調薪，才會請各事業機關提報，現在根本是「8字沒一撇，言之過早」。

而國營事業是否都能調薪也未必，經濟部說，除了參考公務人員調薪外，也會檢視相關人事費、繳庫盈餘以及最關鍵的經營績效等指標考量，未必所有國營事業一體適用，相關方案最終仍需報經濟部核定。

(時報資訊)