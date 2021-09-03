亞洲年度CSR指標大獎- AREA亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards）2日揭曉，台泥首創建置「混凝土履歷制度」，榮獲2021「綠色領導獎(Green Leadership)」肯定。

台泥董事長張安平指出，這次獲獎的台泥預拌混凝土履歷制度，結合低碳、安全與創新三大特色，致力開發友善環境、對客戶負責任的永續產品。

台泥資深副總黃健強表示，「預拌混凝土是台泥的本業之一」。為永續發展，台泥全台製品廠已取得ISO 14001環境管理、ISO 45001職安管理認證，以及TCRI產品履歷驗證證書，嚴謹掌控生產端品管，進而提升產品履歷制度之公信力。

而在碳排放管理，台泥2019年建置台灣水泥產品類別標準(PCR)，2020年取得台灣第一張水泥產品碳標籤，並持續自主碳盤查與減碳，預計今年下半年將取得減碳標籤。黃健強指出，台泥比照食品安全等級替產品安全把關，混凝土六大原料均通過第三方驗證，並完整揭露組成成分與配比資料，客戶只要掃瞄QR Code，便可即時掌握混凝土的最新檢驗報告及工程進度。

在碳排放管理，2019年建置台灣水泥產品類別標準(PCR)，2020年取得台灣第一張水泥產品碳標籤，並持續自主碳盤查與減碳，預計今年下半年將取得減碳標籤。台泥比照食品安全等級替產品安全把關，混凝土六大原料均通過第三方驗證，並完整揭露組成成分與配比資料，客戶只要掃瞄QR Code，便可即時掌握混凝土的最新檢驗報告及工程進度。

台泥指出，製品廠陸續設立太陽能發電設施自發自用綠電，實行綠色採購，規劃導入台泥研發的AI減碳管理系統，並將持續精進車輛管理與人員教育訓練，強化供貨服務與品管能力。台泥研究室也擴大編制，投入逾億元預算打造TAF認證之混凝土專業實驗室，完工後可每月進行原物料與混凝土產品檢驗，增加檢驗頻率，全面提升產品品質。在極端氣候常態化之際，全台製品廠更已全數設置雨水及製程用水回收循環淨化設備，100%水資源不外排、不浪費，回收後使用於廠區清潔、拌和設備及車輛清洗等，提早因應氣候變遷未知之環境風險與挑戰。

(時報資訊)

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