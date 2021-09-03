【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數216.67點，漲2.10點；總計422家漲、239家跌、90家持平；委買6836277張、委賣4341999張；總成交值608.11億元。

(時報資訊)

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