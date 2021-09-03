【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17526.22點，漲206.46點；總計665家漲、208家跌、99家持平；委買26969433張、委賣18386937張；總成交值1839.65億元。

(時報資訊)

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