為了挽救攀高的失業率，勞動部推出安心就業計畫，不過近日卻傳出政府為美化失業率數字，要求油電糖水4大國營事業生出上千職缺，導致有公司被迫砍掉原本的派遣工、外包商，才能順利交差，此事引起網友們熱烈討論，甚至有人爆料，自己就是因為安心就業計畫才失業，別人就業卻換他失業。

受到新冠肺炎疫情影響，6月失業率達4.8％，創下10年半新高，7月失業率雖降至4.5%，但仍是近10年來的同期新高，顯示整體就業情況尚未擺脫疫情陰霾，這也讓勞動部推出的安心就業計畫更受到重視。

中國時報報導，勞動部加強安心就業計畫的力道，從7月起多次透過經濟部，催促台電、中油、台糖與台水四大國營事業「上繳」千名職缺，讓各公司不堪其擾，有員工私下痛批，政府為「美化失業率」，硬要生出職缺，甚至得砍掉外包派遣工，才能給政府做業績，對此，經濟部則表示，各事業單位都說沒辦法，並沒有真的提交千名職缺。

消息曝光後引起網友們熱烈討論，有人爆料自己就是安心就業計畫的受害者，該名網友表示，「我們本來在北捷做外包派遣工作，就是因為安心就業計畫，我們失業了，讓安心就業的上工，很可笑，他們就業造成我們的失業。」

此外，網友表示，「上有政策下有對策的最佳寫照，可憐的還是百姓」、「這政府真的沒救了，有那些美美的數字，實際上民不聊生」、「國家財政就這樣被塔綠班拖累了，這哪是治國，根本是亂來，無能的塔綠班，造就了詐騙王國的美名」。

有人也批評政府未能苦民所苦，「擠出一些職缺，養一些冗員，拿國家的錢，去修綠營執政無能的臉」、「每月失業率都在創新高，結果政府還在宣傳他的經濟成長率5.8%，真不知錢都被誰賺走或是A走了，真的是不知民間疾苦。」、「真的是夠了，連這種事情也要操弄，多少人錢都付不出來了」、「削足適履原來是真的」。

(時報資訊)