隔晚美股造好，那指及標指創新高。港股連升四日累計漲682點或2.7％後，3日早盤走跌。

恒指早盤跌67點，報26,022點，高見26,039點後走弱，失守二萬六，最多跌278點，報25,811點，最新跌幅收窄至約200點。

科指跌88點或1.3％，報6,713點。國指跌82點，報9,258點。

重磅科技股回落，昨遭北水淨賣出的美團曾挫逾半成，最新跌4.6％，報242港元。騰訊跌1.7％，報487.4港元；阿里巴巴跌3.5％。

友邦2日下挫，3日早盤逆市升0.3％，報92.95港元。港交所甫開跌逾2％，現跌1.8％，報489.6港元。

新能源股及電力股繼續走強，龍源、華潤電力、中廣核新能源、華能國際電力、昆侖能源均創52周新高。

(時報資訊)

#電力股 #港股 #恒指

主要市場指數

紐約道瓊
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日經225
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南韓KOSPI
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香港恆生
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深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
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英國FTSE
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17:21

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