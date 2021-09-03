隔晚美股造好，那指及標指創新高。港股連升四日累計漲682點或2.7％後，3日早盤走跌。
恒指早盤跌67點，報26,022點，高見26,039點後走弱，失守二萬六，最多跌278點，報25,811點，最新跌幅收窄至約200點。
科指跌88點或1.3％，報6,713點。國指跌82點，報9,258點。
重磅科技股回落，昨遭北水淨賣出的美團曾挫逾半成，最新跌4.6％，報242港元。騰訊跌1.7％，報487.4港元；阿里巴巴跌3.5％。
友邦2日下挫，3日早盤逆市升0.3％，報92.95港元。港交所甫開跌逾2％，現跌1.8％，報489.6港元。
新能源股及電力股繼續走強，龍源、華潤電力、中廣核新能源、華能國際電力、昆侖能源均創52周新高。
(時報資訊)
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