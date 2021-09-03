俄羅斯央行副總裁薩巴金（Alexei Zabotkinhe）重申7月會議聲明內容，表示下周五（10日）決策會議上可能再度調高關鍵利率。

如果該央行真的調升利率，那將是俄國今年來第五度升息。俄國央行最近一次上調利率是在7月，它在當時一口氣將關鍵利率調高100個基點到6.5％，它在當時還提到，若經濟發展符合基本預期，將考慮在未來會議進一步調升利率。

俄國今年來通膨不斷升高，8月通膨更達6.79％，創下5年高點。面臨通膨居高不下，俄國多次想藉由升息來緩解物價壓力。根據路透社對分析師調查預估，該央行在9月會議至少會將利率再度調高25個基點。

(時報資訊)