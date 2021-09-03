證交所表示，截至8月底，追蹤台股的上市ETF（不含槓桿反向）共26檔，合計資產規模逾4,200億元，占整體上市ETF的一半以上，其中包含掛牌不到一個月的中信小資高價30（00894）ETF。

上月台股由於電子業市場雜訊頻傳，大盤先是震盪走跌約千點，不過自8月下旬後外資轉賣為買，指數逐漸反彈回穩，台股ETF規模也同步攀升。中信小資高價30是聚焦高價股及熱門零股標的之ETF，8月13日上市掛牌交易，今（3）早盤股價約來到15.15元小漲0.73％。

證交所表示，中信小資高價30 ETF，所追蹤的指數成分股從上市櫃公司中篩選30檔股票，除鎖定股價高於200元、近3個月零股交易額排名前50％、稅後純益大於零且股東權益報酬率（ROE）或股利持續成長之外，也將公司治理評鑑排名前50％列為篩選條件。

而該評鑑全面涵蓋「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業責任」等構面，通常於每年4月底公布評鑑結果。

中信投信補充，由於高價股往往也是各產業領頭羊，考量此類趨勢型股票通常不會於短期內快速汰換，且為完整參與成分股波段漲跌幅表現，故指數採半年度調整，調整月份落在每年5月、11月。

此外，該指數原則上設有單一個股權重上限20％（特殊情況則放寬至30%），且前5大成分股權重合計不得超過60％。

對於小資族而言，零股和ETF都提供了方便參與高價股行情的管道。盤中零股實施後，每月零股成交量增為去年同期的3～７倍，不過，要注意交易手續費可能有最低門檻。

證交所表示，透過ETF持有一籃子股票，不僅利於分散個股波動風險，且賣出時的證交稅僅0.1％，比股票0.3％來的低，有興趣的投資人可詳閱ETF公開說明書，瞭解商品特性、風險及費用再進場。

(時報資訊)