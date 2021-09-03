由於近年幾起涉及 Autopilot (自動輔助駕駛) 的事故，NHTSA (美國國家公路交通安全管理局 ) 於八月中宣布針對特斯拉 Autopilot 展開調查。為進一步了解系統運作細節，NHTSA 日前要求特斯拉必須限期提供詳細數據，若特斯拉不從，將面臨台幣 30 億元以上的高額罰款。

NHTSA 八月中時先對外表示，2018 年至今已確認有 11 起車禍事故和特斯拉 Autopilot 有關，質疑系統可能難以偵測到停放在路邊的緊急服務車輛並就此展開調查。

不久，NHTSA 又在調查中增加了第 12 起事故，一輛特斯拉電動車於上周六在美國奧蘭多市中心附近的一條州際公路上，撞上了一輛停在佛羅里達州公路巡邏隊的車輛。

在所有 12 起可能和 Autopilot 系統有關的事故當中，至少有 17 人受傷、1 人死亡。

根據最新報導，NHTSA 已進一步發函給特斯拉，並在長達 11 頁的信函中對特斯拉提出了詳細要求。

據了解，NHTSA 想知道特斯拉 Autopilot 如何檢測道路上的碰撞現場，包括警示燈、救援人員穿著的反光背心以及停在路上的車輛，也針對 Autopilot 系統如何對應低光源的環境，以及若出現緊急救援車輛時，Autopilot 會採取什麼行動並如何警告駕駛？

另外， NHTSA 還要求特斯拉要提供 Autopilot 如何確保駕駛員專注路況的詳細資訊，同時也要求特斯拉必須提供所有涉及 Autopilot 的消費者投訴與訴訟、仲裁案件。

NHTSA 不僅要求特斯拉提供鉅細靡遺的資料，也設立了提供資料的時限和罰款。

若特斯拉在 10 月 22 日前沒有針對 NHTSA 的要求做出回應或提出延期請求，那 NHTSA 將可對特斯拉處以超過 1.14 億美元、約台幣 31 億元的巨額罰款。

而針對 NHTSA 的進一步要求，目前特斯拉暫時還沒有做出正面回應。

(時報資訊)