【時報記者郭鴻慧台北報導】疫情下消費者更重視免疫力保健，生展(8279)特色原料藥以及益生菌、靈芝等相關商品銷售成績不錯，法人看好今年度業績仍可維持穩定成長。

全球在疫情的陰霾之下，消費者對提升免疫力的保健產品有明顯成長需求，生展滿足市場及客戶對多元劑型的需求，提前佈局國際市場生產廠房，在今年6月規劃新增加位在南科的生產基地，比鄰現有生展南科廠，未來將可互為搭配整合，取代原先擬新建的三期工程，產線投入營運的時間將可超前一年。

生展指出，未來將能在微生物大健康領域持續深耕，結合自身堅實的研發及生產實力，並取得國際獎項的認同，公司跨海參加美國AII達文西國際發明展，其參賽兩項作品「ST4用好菌緩解化療副作用」、「BC198 × S38減脂益生菌：促進身體代謝的健康生活方案」均榮獲大會頒發金牌獎肯定。

由美國猶他大學、全美創新發明學會、美國猶他州教育廳STEM中心合辦-2021美國AII達文西國際發明展暨發明競賽，是近年深受矚目的國際發明賽事。

生展在今年初也成為金穎生技單一最大股東，未來雙方將分享與整合研發、設備產能等資源，經由彼此的優勢結合，共同開發拓展微生物發酵及保健品國際市場，以助市場及產品的推廣與銷售。

(時報資訊)

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