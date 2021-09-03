【時報記者張漢綺台北報導】電動自行車等ODM產品放量，且NB需求平穩，NB電池模組廠西勝(3625)8月合併營收2.3億元，月增15.9%，為2019年12月以來新高，由於非IT訂單持續成長，西勝表示，下半年業績可望比上半年好。

西勝過去以代工為主，公司自3年前開始轉型，拓展電動兩輪車及儲能等非IT產品，公司陸續投資品睿綠能科技2.5億元，並將對湛積科技投資總額達5000萬元，加強化自身電池模組及電機馬達和電控三電整合平台解決方案；儲能系統則已打入全球前三大UPS廠，成為其儲能系統整合方案提供者，未來產品將擴大至家用儲能系統。

西勝亦與品睿綠能科技簽訂為期3年的戰略採購協議，目標採購總量達24萬套電池模組，就全方位全系列產品合作，目前及未來將投入大量開發資源。

受惠於消費市場對NB需求帶動及受惠於電動自行車等ODM產品持續放量，西勝8月合併營收為2.3億元，月增15.9%，年增6.7%，為2019年12月以來新高，累計前8月合併營收為16.1億元，年成長13.03%。

西勝表示，雖部分原物料仍供貨緊張，狀況尚未解除，但非IT訂單持續成長，公司對第3季維持正向看法，下半年可望比上半年好。

(時報資訊)

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