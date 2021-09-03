根據日刊工業新聞（Nikkan Kogyo Shimbun）報導，全球第二大NAND記憶體大廠鎧俠計畫在11月進行IPO（首度公開募股）。該媒體指出，鎧俠之所以選擇該時間點掛牌上市，主要是看好日本眾院大選已經結束，有望帶動日股走升。
先前外界盛傳美國威騰（Western Digital）正與鎧俠洽談合併事宜，不過從該日媒報導可看出，比起與威騰進行合併、鎧俠比較傾向IPO。
鎧俠前身為東芝記憶體，不過2018年被轉售給貝恩資本所主導的美日韓聯盟，之後在2019年更名為鎧俠。東芝目前仍持有該公司40％股權。
(時報資訊)
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