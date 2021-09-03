中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價3日報6.4577，較上個交易日升17點或0.03％，實現兩連升，續刷6月29日逾兩個月新高。在岸人民幣（CNY）開盤走貶。
在岸人民幣10：13報6.4611，較2日夜盤收盤貶46點，貶幅0.0712％。較上日下午4：30收盤升6點。離岸人民幣（CNH）報6.4544，較上日收盤貶73點。
路透引述交易員指出，稍早美國公布的民間就業數據低於預期，美元下試至8月6日以來低位後，暫時回穩，市場仍重點關注3日公布的非農就業數據；人民幣則跟隨美元小幅波動，整體很難脫離6.45至6.5波動範圍。
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