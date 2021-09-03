40年在地深根，信義房屋一直以來將企業社會責任作為永續基礎，今年再度榮獲2021亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Entrepreneurship Awards AREA）三項大獎肯定，除了「人力投資獎」及「企業治理」雙獎榮譽外，創辦人周俊吉更榮獲「負責任企業領袖獎」，是台灣服務業唯一獲此殊榮之企業領袖，信義房屋今年榮獲三項大獎，顯見持續推動企業治理及人才培育獲得評審團肯定。

亞洲非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）自2010年開始，頒發 「亞洲企業社會責任獎」（AREA），為亞洲評價最高的CSR獎項之一，更有企業社會責任諾貝爾奬之稱，對於亞洲企業社會責任具深遠影響力，七大獎項當中，「負責任企業領袖獎」更是評選在環境保護、永續發展、社區合作、教育促進以及扶貧等領域有突出表現的標誌性人物。

信義房屋創辦人周俊吉自1981年創辦信義房屋以來即以「以人為本、先義後利」作為立業宗旨，40年來不斷積極照顧六大關係人，過去透過多項服務保障提供消費者優質服務、長達十七年推動「社區一家」計畫遍及全台99.46%鄉鎮市區、年度稅後純益的三分之一發給同仁，今年面對新冠疫情，信義房屋營業表現甚至在全台服務業中名列前茅，更串聯醫界及社造界打造社區互助平台，作為未來遇到重大災害的標準作業程序，創辦人周俊吉獲頒「負責任企業領袖獎」實至名歸。

另外，信義房屋深知企業的人才來自於向下紮根，多年來實施全時實習生、七年一貫產學專班、政大信義書院、政大商學院信義不動產研發中心以及中國科技大學信義學院，期望協助學生在畢業前做好就業充分準備，增進產學知識交流，同時延攬優秀人才，近年來產學合作計畫，已培養多位學生成為業績超群或是積極回饋社會的菁英人士，今年以「產學合作」榮獲「人力投資獎」

除了人才培育，信義房屋也嚴格落實企業治理，連續七年獲得國家級公司治理評鑑前5%，以倫理作為企業文化，加強董事會運作結構及職能，且每三年由外部獨立機構進行評鑑，同時維護股東權益定期公開財報及重大訊息，更普及企業社會責任於社區服務，節能減碳，全方位照顧關係人，也因此以「貫徹企業倫理」榮獲「企業治理獎」。

成立40年的信義房屋期望串連企業聯盟以及供應鏈，集眾力合眾智，帶動產業正面影響力，從人才培育到公司治理將CSR擴散至全台每一個企業，並以好服務、好工作、好生活為基礎，創造永續好生活。

(時報資訊)

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