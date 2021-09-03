【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數216.09點，漲1.52點；總計414家漲、195家跌、95家持平；委買6449389張、委賣3957641張；總成交值424.85億元。

(時報資訊)

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