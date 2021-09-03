【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17448.33點，漲128.57點；總計597家漲、236家跌、112家持平；委買24944290張、委賣16463648張；總成交值1102.99億元。

(時報資訊)

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