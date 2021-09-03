【時報-盤中焦點股】1.華邦電(2344)：短線跌多，下方5日線、月線有撐，盤初股價隨大盤彈升逾2%，拚穩30關。
2.聯電(2303)：多家外資調升目標價+三大法人持續聯手買超，盤初股價續漲逾3%，領攻大盤。
3.台積電(2330)：傳蘋果AR耳機專用5奈米晶片開發完成，預計委託其代工，今早開高為610元、站回5日線。
4.燁興(2007)：昨外資反手買超63張，盤初挾量強彈逾7%。
5.彰源(2030)：漲價促升Q3營收、毛利率，昨外資小幅回補買超，盤初價漲逾5%，收復5日線。
6.和泰車(2207)：全年銷售15.4萬輛有信心，盤初股價彈升逾2%，重登5日線。
7.天鈺(4961)：連六月營收寫新高，盤初一度漲近4%。
8.智原(3035)：8月營收年增45.73%，前8月增近3成，盤初股價走揚漲逾3%。
9.安格(6684)：上月營收年增58.79%，前8月增1.1倍，惟股價高檔修正，一度跌逾5%。
10.偉詮電(2436)：外資丟、投信撿，晨盤續漲逾5%，登逾一個月高價。
11.新唐(4919)：需求強勁，訂單一路旺，外資連2日買超，盤初一度上攻近3%。
12.凱美(2375)：大馬廠員工確診而停工，衝擊9月營收短少，股價翻落百元後繼續敗退，早盤下跌約3%。
13.貿聯-KY(3665)：業績放閃，盤初攻高跳過240元，直逼季線水準。
14.聚鼎(6224)：美系客戶放量出貨+CLM新產能挹注Q3再走向高峰，底部墊高走揚約2%，強勢震盪。
15.耕興(6146)：測分析接單暢旺，訂單看到明年上半年，股價處在便宜水位，盤初買盤進場推升2%。
16.太子(2511)：財務優化見效+推案助攻，今年EP挑戰6年高點，休息後多方再攻，早盤上漲2%。
17.聚陽(1477)：8月營收寫今年次高，優於市場預期，Q4拚戰今年高峰，晨盤強彈3.5%，逼近季線。
18.玉晶光(3406)：傳Sony蘋果可望成為潛在客戶，多頭漲聲響起，晨盤攀揚3%，攻克季線。
19.先進光(3362)：不甩外資近期偏空操作，盤初獲買盤點火向上拉抬4%，穩站5日線。
20.華新(1605)：9月不鏽鋼盤價漲，外資昨回補千張，帶動早盤漲逾3%。
21.神達(3706)：將認72億業外收益，貢獻EPS近6元，早盤放量漲逾2%、站回長均。
22.奇鋐(3017)：通訊基地台標案挹注，伺服器出貨旺，H2將勝H1，盤初站上77.2元，並收復季線。
23.越峰(8121)：主力產品電感鐵芯出貨成長超預期，另高純度碳化矽粉料已小量出貨，昨外資擴大買超453張，今拉出第四根漲停、達27.5元。
24.晶宏(3141)：昨三大法人聯手擴大買超1545張，今股價強彈逾8%。(編輯整理：李慧蘭)
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