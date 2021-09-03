觀察今年以來股票基金表現，近7.5成都繳出正報酬，進一步比較台股基金與海外各類型股票基金今年來平均表現，台股基金以平均24.17％的績效居冠，遠勝排名第二及第三名美國股票型及歐洲股票型，表現傲視全球。

投信法人表示，雖然變種病毒為全球疫情帶來不確定性，不過在景氣復甦趨勢未變，各國持續加強經濟刺激與支持政策、市場資金仍相對充沛下，全球股市年至今來看表現仍是漲多跌少，部分股市甚至屢創歷史收盤金高紀錄，反應在股票基金績效好表現。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，8月以來受到國際股市相關利空影響，市場資金有所流出，台股技術指標也迅速呈現回檔，盤面呈現弱勢整理，不過近日在權值股的拉抬，帶領大盤反彈上行。後市來看，考量籌碼面影響後續可呈現淡化，配合全球經濟復甦態勢不變，且台灣基本面穩健，經濟增長料延續，企業獲利成長動能強勁，且本土疫情已明顯降溫，族群輪漲輪動，台股長期向上趨勢不變。

不過考量國際局勢及變種病毒不確定性猶存，仍待時間消化，台股短期間高檔區間震盪的可能性仍在，配置上建議仍著重選股，留意未來營運仍可成長、具產業競爭力之族群，或透過台股基金定期定額來介入參與，在掌握台股投資趨勢之餘，也能以分批進場的方式分散投資風險。

王耀龍認為，產業布局上，長期成長趨勢明確的半導體、ABF載板、汽車電子、新能源等可持續關注，值得一提的是，隨著半導體產業展望獲得上修，電信商或雲端廠商對於資料中心的需求建置依舊旺盛，且目前HPC相關晶片均採用ABF載板，再需求持續增加下，相關類股後市仍值得期待。非電方面，隨著疫情好轉，解封相關的內需消費族群，建議可擇機擇優佈局。

(時報資訊)