【時報-台北電】A股三大指數集體高開，滬指報3602.74點，漲0.16%；深成指報14295.56點，漲0.13%；創指報3150.30點，漲0.37%。可惜好景不常，隨後三大指數集體翻綠。
券商股早盤大幅開高領漲，申萬宏源、東興證券、第一創業一字漲停，中泰證券、中國銀河、國投資本、中信建投等漲超5%。風電股繼續走強，天順風能、大金重工、內蒙華電連板，中環海陸、運達股份、金雷股份漲超12%。光伏板塊衝高，特變電工、晶科科技、北京科銳繼續漲停，意華股份、林洋能源、愛康科技、邁為股份等漲幅居前。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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