【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4577元，較前一交易日升值0.17分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月3日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4577元，1歐元對人民幣7.6679元，100日元對人民幣5.8729元，1港元對人民幣0.83108元，1英鎊對人民幣8.9344元，1澳大利亞元對人民幣4.7784元，1新西蘭元對人民幣4.5907元，1新加坡元對人民幣4.8104元，1瑞士法郎對人民幣7.0615元，1加拿大元對人民幣5.1442元，人民幣1元對0.64401馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2845俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2369南非蘭特，人民幣1元對179.39韓元，人民幣1元對0.56881阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58086沙特里亞爾，人民幣1元對45.4567匈牙利福林，人民幣1元對0.58834波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9696丹麥克朗，人民幣1元對1.3275瑞典克朗，人民幣1元對1.3387挪威克朗，人民幣1元對1.28300土耳其里拉，人民幣1元對3.0913墨西哥比索，人民幣1元對5.0262泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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